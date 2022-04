Les Francs Borains ramènent un point de leur match face à Rupel Boom Mons C.D. Le RFB a eu la maitrise du jeu mais n’a pas réussi à faire la différence. © Belga

Lors de cette rencontre ô combien importante dans l’optique du maintien, le début était très animé avec des occasions de part et d’autre. Dès la 2e minute, un coup franc de L. Polizzi trouvait Augustynen dont la tête filait dans la lucarne, mais Saussez s’envolait pour détourner en corner.



Les Borains répliquaient immédiatement, avec un face à face entre Caufriez et le gardien qui avait le dernier mot (5e). Même situation avec Durieux (10e) et une belle frappe de Lauwrensens qui obligeait Laverge à sortir le grand jeu. Grosse frayeur un peu plus tard, avec un coup franc de Abaz qui faisait trembler la transversale.



Le RFB avait la maitrise du jeu mais ne parvenait plus à créer le danger. C’est au contraire Boom qui se procurait deux belles occasions via Abaz et Sula, mais Saussez restait vigilant. En fin de match, les Verts faisaient le forçing et obtenaient plusieurs possibilités de l’emporter (Lauwrensens, Abderrahmane et Goncalves), en vain. Ils doivent se contenter de ce point qui leur permet de garder cinq points d’avance sur le barragiste et adversaire du jour.





Rupel Boom – Francs Borains 0-0



Rupel Boom : Laverge ; Kesteleyn, Geudens, Kanu, Arrivas (86e Mapessa) ; Kyeremeh (86e D’Hoey), Augustynen (54e Sula), F. Polizzi, L. Polizzi, Abaz (74e Bantu) ; Nzinga.

Francs Borains : Saussez ; Deschryver, Alouache, Chaabi, Abderrahmane ; De Oliveira (63e Goncalves), Lai, Lauwrensens, Durieux, Renquin (61e Habbas) ; Caufriez (36e Crolet).

Arbitre : M. Cornelis.

Avertissements : Kanu, Kesteleyn, Augustynen, L. Polizzi, Crolet, F. Polizzi.