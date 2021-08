Sur le papier, ce déplacement en terre limbourgeoise sentait le piège. Sur place, cela s’est confirmé ! Face à une solide équipe de P1 qui avait sorti une D3 au tour précédent, les Verts ont souffert pour se qualifier sur le plus petit des écarts.

La première période était fermée. On ne comptait que deux possibilités pour les Verts, à la 10e via Caufriez et à la 26e pour Lai. Bloqués par une formation de Berg en Dal bien en place, les Francs Borains doivent attendre un éclair de (...)