Deux ans après avoir accueilli le Club Bruges en 16es de finale, en étant battus 0-3 avec des buts dans le dernier quart d’heure, les Francs Borains s’apprêtent à recevoir le Beerschot au même stade. Si cette affiche ne devrait pas attirer autant de foule qu’il y a deux ans, elle offre d’autres perspectives à un club qui a connu samedi soir sa première défaite de la saison et à un coach dont les souvenirs avec les Anversois sont nombreux. Anciens adversaires de Dante, les Rats du Kiel avaient été les équipiers de son fils Loris durant trois ans avant qu’il ne parte en Azerbaïdjan il y a quelques semaines.

Dante, le Beerschot, ça vous rappelle de bons souvenirs ?

"Je me souviens avoir affronté Patrick Vervoort et même Simon Tahamata. Évidemment, mon fils y a joué, donc j’ai bien connu les joueurs de ces trois années, mais il n’en reste que quelques-uns. Et puis, après avoir marqué mon premier but pour le Sporting à Molenbeek, j’ai marqué mon premier but au Mambourg contre eux. Je fais un petit pont au piquet de corner, je rentre dans le rectangle, je crochète du droit et de biais, à 15 m du goal dans le rectangle, je frappe du gauche et elle atterrit en pleine lucarne. C’était vraiment un but à mon image. Ce genre d’émotion, j’espère la revivre mercredi."

(...)