Actuellement 8es, les Francs Borains ne sont pas à la place qu’ils occupaient encore il y a un mois et demi. Ce week-end-là, ils battaient Rupel Boom et se positionnaient en dauphins du RFC Liège. Depuis… la victoire les boude. "On a tout de même fait un très bon résultat à Liège (1-1) mais nous n’avons pas réussi à enchainer contre Visé, souligne Dante Brogno. Nous sommes rentrés dans le rang mais dans cette série tout va très vite. Deux victoires et on recolle très vite." D’ailleurs, au stade Vedette, on ne compte pas tergiverser : "On doit réussir un carton plein avant la trêve. Avec la manière ou pas, par la porte ou par la fenêtre, on doit prendre des points. Le retour de Lai et son expérience vont faire du bien." N. Dum.

Noyau : Saussez, De Bolle, Chaabi, Pejcic, Caufriez, Renquin, Crolet, Alouache, Deschryver, Adberrahmane, Niankou, Lauwerensens, Lai, George, Lavenant, Kabeya, Delys, De Oliveira, Habbas.

Dante Brogno récupère Lorenzo Lai et peut compter sur un groupe au complet.