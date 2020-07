Pour ce lundi sans vent, les corps ont souffert mais tous ont tenu. “La concurrence sera rude”, assure Fred Herpoel, nouveau président sportif. “On doit encore analyser les différents noyaux à notre disposition, pour former le meilleur groupe possible. On a le temps jusqu’au 15 août”.



Pour les hommes de Nasca, le programme sera intense cette semaine, avec notamment un match amical contre ce vendredi 13h contre Solre-Sur Sambre. Il aurait d'ailleurs dû se tenir en même temps que le Fan Day, malheureusement annulé pour plusieurs raisons

Pour ce match amical, les dirigeants du club réfléchissent à la meilleure manière de faire profiter de la rencontre aux supporters et communiqueront prochainement !





Vingt-six joueurs, voilà le noyau de reprise du RAEC Mons. Sur le synthétique du centre de formation montois, c’est sous la chaleur que le groupe retrouvait petit à petit le rythme.