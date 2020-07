Son nom avait déjà marqué les esprits en début de saison. Dylan Dame avait été très régulier sur les deux premières semaines de compétition, avant que toutes les courses ne soient à l’arrêt à cause de la pandémie du coronavirus. Cet ancien vététiste s’était classé quatrième sur une centaine d’élites sans contrat et espoirs à Oud-Heverlee et dixième à Villers-le-Temple, sur la course d’ouverture en Wallonie. Des résultats qui lui avaient permis de se hisser au quatrième rang du DH Challenge Ekoï, notre classement de régularité.