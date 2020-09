Une décision qui a été prise d'un commun accord entre le club et les autorités locales.



"Nous sommes toujours déçus de ne pas pouvoir recevoir les supporters adverses mais la configuration de notre stade ne le permet pas. C'était la solution la plus simple. Heureusement, nous avons un système de streaming qui permettra de suivre le match en direct sur internet", explique Pierre-Laurent Fassin, le directeur général du RFC Liège. Mais ce week-end, ce sera sans supporters visiteurs à Liège puisque les 1200 places du stade, transformé , seront entièrement réservées aux fans locaux.Une décision qui a été prise d'un commun accord entre le club et les autorités locales., explique Pierre-Laurent Fassin, le directeur général du RFC Liège.

Dante Brogno et les Francs Borains retrouveront le RFC Liège ce samedi soir, un peu plus d'un an après leur duel en Coupe de Belgique qui avait vu les Boussutois passer au tour suivant où les attendaient le Club Bruges.