Le nom du RAEC Mons est depuis plusieurs jours sur toutes les lèvres dans la Cité du Doudou. Cinq années ont passé depuis la disparition du club mais la passion n’a pourtant jamais disparu, même si elle s’est par moment mis en sommeil.

Le foot à Mons n’avait, pourtant, jamais disparu avec la venue de Genly-Quévy au Tondreau, changeant d’appellation pour devenir Royal Albert Quévy-Mons. Quatre lettres qui n’ont malheureusement jamais fait d’étincelles dans les yeux de ces fanatiques.

"Pourtant, au début, j’avais accroché au projet", se souvient Kevin Nisolle, fidèle supporter. "Mais ils n’ont jamais fait d’appel aux anciens pour essayer de conserver une identité par exemple. On s’est comme senti trahi, abandonnés."

Le Dragon montois est prêt à se réveiller

Terrassé il y a cinq ans, le Dragon montois n’a donc jamais disparu dans le coeur des supporters, pour qui l’évocation ravive des souvenirs d’un club centenaire aux neuf années en D1.

Depuis un mois et cette fusion avortée, un groupe de supporters a décidé de prendre la balle au bond pour relancer l’idée d’un nouveau RAEC Mons.

Un groupe de supporters, emmené par Vincenzo Lomanto (président des Ultras), enchaine d’ailleurs les coups de com et faits d’annonce. Après la presse, c’est via les réseaux sociaux qu’ils ont fait le buzz. Avec la complicité d’anciens joueurs du club, ils ont voulu faire passer leur message et montrer l’élan d’enthousiasme que le nom suscitait. La vidéo de Cédric Roussel a d’ailleurs fait un carton. Après celle de son compère Jean-Pierre La Placa, s’en est suivie une autre ce dimanche où d’autres noms du RAEC ont montré leur attachement à ce blason.

"On leur avait demandé un message court et on a tout compilé", explique Vincenzo. "On doit être à une quarantaine pour l’instant, peut-être que d’autres enverront encore..."

