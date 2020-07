Le jeune joueur avait fait une pause cette saison.

Après l'arrivée d'Alessandro Cordaro, on attendait d'autres renforts pour une équipe de la Renaissance Mons 44 qui a revu ses ambitions à la hausse avec le nouveau projet montois.

Dans la foulée de l'ancien Dragon, c'est un ancien de la maison qui fait son retour: Loïs Petteno.

Le joueur de 22 ans a été formé au Tondreau et avait décidé il y a un an de faire un break pour ses études et pour le développement sportif.

Ce milieu de terrain revient dans le milieu du foot là où tout a commencé.

"Loïs a fait toutes ses classes en élites-nationaux au RAEC Mons. Malgré bon nombre de propositions, retourner au RAEC Mons était sa priorité. Loïs est très motivé, comme d’autres, à l’idée de participer à la renaissance de son club de cœur !", explique la direction du RAEC Mons 44. "Le retour de Loïs était une priorité pour le staff de Luigi Nasca, nous sommes très heureux de revoir cet enfant de la maison au sein de notre effectif. Son arrivée coïncide pleinement avec notre projet jeune et régional, qui ne manque pas d’ambition."