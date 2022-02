Deuxième défaite consécutive pour les Borains, qui décidément, s’exportent mal avec un seul succès en déplacement. Très déçu, le capitaine borain, Lorenzo Lai nous expliquait son point de vue.

"La déception est énorme. Quand on ne marque pas, cela fait un effet domino, on se désorganise et on encaisse. On a commis trop d’erreurs individuelles, comme sur les deux premiers buts. Un passe en retrait loupée de Nathan, et Lorenzo Stevens qui pense être seul au second poteau sur le deuxième but. Loin de moi l’idée d’incriminer qui que ce soit. On est tous responsables de la situation. Chacun à son poste doit faire son job.