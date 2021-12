Lors de Francs Borains-Visé, le flacon était joli, le contenu beaucoup moins Mons Bernard Ghislain © Ferriol

Brevet d’invincibilité prolongé pour les Hennuyers mais la manière manquait quelque peu.



Voir couchés sur la feuille de match des noms ronflants tels que les Legear, Wilmots, Riga ou Brogno aurait pu inviter à l’optimisme et à l’espoir de vivre une partie pétillante. Hélas la nostalgie n’a plus place dans notre foot et c’est finalement à une rencontre des plus poussives qu’il nous fut permis d’assister. (...)