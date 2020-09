En se déplaçant à Stockel, promu de dernière minute dans cette D3A ACFF, les joueurs de Mons et leurs supporters ne s’attendaient certainement pas à repartir de la capitale avec une défaite et quatre buts encaissés dans leurs valises. Et pourtant, en faisant preuve de fébrilité défensive et de justesse devant la cage adverse, les joueurs de Luigi Nasca ont pris le chemin de la défaite.

La faute notamment à une première période trop imprécise. “Au vu de nos nombreuses situations dangereuses, le match aurait pu basculer (...)