Arnor angeli Passé du Léo à La Louvière Centre en 2020-21, Arnor Angeli refait l’ascenseur pour retrouver un club qu’il chérit. "J’ai passé deux années ici et j’ai connu la 7e place en D1. C’était clairement mes plus années comme pro. Mais au-delà du sportif, c’était aussi au niveau social et humain. Il y a un super public qui m’applaudissait quand je revenais. C’est un cadre familier, connu et pas stressant par rapport à mes activités professionnelles. On a tous hâte de se retrouver sur le terrain."

“Le bon timing pour rejoindre Mons”

Ancien capitaine du RAEC, Maël Lépicier quitte la D3B et Rochefort pour l’autre série de la division. À Mons, il intégrera aussi la Dragon’s Academy. “C’était le bon timing pour revenir. Mais avec Mons, je me rapproche de la maison, c’était l’opportunité parfaite en rejoignant un club où j’ai vécu une montée en D1, qui reste mon plus beau souvenir ici. Il n’y a que du positif qui ressort de mon passage à Mons. Sportivement, il faudra que l’osmose prenne avant de parler de titre.”