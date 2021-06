Marjorie vue par ses potes de la balle orange cela donne ceci : "Marjo, c’est la capacité à amener un grain de folie dans un jeu parfois stéréotypé", commence Kathy Wambé. Céline Colmant embraie : "Plus jeune, c’était tellement facile. Pour moi, elle avait toutes les qualités pour la WNBA. Mon premier contact avec elle c’est un double Bob Cousy avec passe." Cindy Carlton continue : "Elle a toujours été la plus petite, mais défiait sans problème les plus grandes."