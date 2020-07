L'expérimenté avant-centre de 29 ans retourne en France.

Il n'aura passé qu'un an dans le Borinage. Après 16 matchs joués sous les couleurs des Francs Borains, Marvin Turcan quitte la Belgique pour rejoindre le projet de l'US Tourcoing.

Le longiligne attaquant s'était déjà produit pour les Tourquennois de janvier à juin 2019.





L'ancien joueur de l'Excel aura pour objectif de faire remonter le club nordiste en N3 (cinquième division). L'UST se trouvait sur la troisième marche du podium cette saison avant l'arrêt du championnat causé par la crise du Coronavirus.

En retournant dans l'Hexagone, le Français met fin à une aventure de plus de dix ans en Belgique.

Formé à l'Excelsior Mouscron, le joueur était partie au Brussels avant de revenir à Mouscron, lors de la création du nouveau matricule 216. Marvin Turcan avait été un acteur à part entière de la renaissance des Hurlus en marquant notamment un but décisif à la Louvière en D3. Présent depuis le début du RMP, le buteur avait goûté aux joies de la Division 1 en 2014 avec les Hennuyers avant de passer par Winkel, Torhout, Oudenaarde et les Francs Borains entrecoupé d'une parenthèse de six mois à Tourcoing.