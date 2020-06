Dante Brogno, coach des Francs Borains promus en D1 amateurs, est le septième invité de notre série "Mes solutions pour le foot amateur".



A l'arrêt depuis la mi-mars, le football amateur voit tout doucement la lumière au bout du tunnel. Un plan de déconfinement concret est en cours avec la perspective d'une reprise des entraînements dans des conditions presque normales dans le courant du mois de juillet. Avant le retour des championnats prévus le week-end des 5 et 6 septembre.

Les défis qui attendent le foot amateur n'en restent pas moins nombreux. Outre la crise sanitaire, le foot dans nos régions doit se réinventer pour continuer à vivre sur le plan financier et à séduire sur le plan populaire.



En compagnie d’acteurs des clubs, nous passons en revue tout au long de ce mois de juin les défis qui attendent nos clubs et les idées de ceux-ci pour les relever au mieux dans une série intitulée "Mes solutions pour le foot amateur".



Dante Brogno, coach des Francs Borains promus en D1 amateurs, est notre septième invité.





L’axe sportif : "Faire preuve de créativité pour amener du monde au stade"

"Il faut créer un dynamisme autour de l’équipe première au sein d’un club afin d’attirer plus de monde au stade. Comment ? Il faut déjà intégrer son école de jeunes au projet. Cela vous permet déjà d’avoir 500 personnes dans le cas de certains clubs. A cela, on peut ajouter les parents, les grands-parents… C’est un potentiel important pour obtenir une plus forte affluence. C’est quelque chose sur lequel nous travaillons en interne. Le souci est bien entendu de pouvoir faire venir les jeunes un samedi soir. Mais face à cet obstacle, il y a des solutions. Comme présenter une équipe de jeunes lors de chaque match. Tout cela peut se compléter avec des campagnes marketing bien ciblées.

Sur le terrain, proposer un jeu plus attractif et offensif peut aider. Comme on l’a fait avec les Francs Borains la saison dernière. On a été le club qui s’est créé le plus d’occasions par exemple. La formule des championnats avec un tour final à la fin reste aussi une bonne chose à mon sens. J’ai été promu via le tour final avec Liège, c’était aussi palpitant. Cela permet d’amener beaucoup de monde car il y a moins d’équipes qui jouent. Cela génère automatiquement un engouement auprès des autres clubs."





L’axe sanitaire : "La situation doit évoluer positivement"

"Je pense que la situation va se débloquer petit à petit et que les restrictions vont se réduire progressivement. Ca ira crescendo, on va lâcher du lest au fil des semaines. Peut-être que dès le 1er juillet, il y aura des annonces permettant la réouverture des vestiaires collectifs et l’autorisation d’utiliser les douches. Un joueur de foot, il a envie de prendre une bonne douche après un match ou un entrainement. Si on respecte ce qu’on nous demande de faire, il n’y aura pas de souci. Si ça se débloque pour les premières divisions dans un mois et demi, ça doit être similaire pour les séries inférieures. Prenons le cas d’une équipe qui parcourt 100 km en autocar pour se rendre à un match. Ses joueurs doivent pouvoir se changer dans un vestiaire, et tous les clubs n’ont pas forcément quatre vestiaires à disposition pour scinder les groupes. En outre, après un match sous 30°, j’imagine mal ne pas pouvoir permettre aux joueurs de prendre une douche avant de repartir en car. Mais ça va évoluer, ça doit évoluer."





L’axe économique : "la stabilité avant tout"

"Ce point est avant tout le domaine des dirigeants. Tout ce qui concerne les salaires des joueurs ou encore le prix d’entrée au stade, je ne m’en suis jamais occupé. Quand je contacte un joueur pour un transfert, c’est pour parler du sportif, uniquement du sportif. Pour l’aspect financier, il part vers une personne totalement différente. Je ne veux pas savoir et je ne demande jamais quel est le salaire. Ca ne m’intéresse pas du tout. Ce n’est pas mon domaine et je ne m’en occupe pas par respect pour tous les dirigeants du foot belge, de la P4 à la D1. D’ailleurs chapeau et merci à tous ces dirigeants qui s’occupent de ça en plus de leur boulot et de leur vie familiale. Donner mon avis ou émettre une idée serait indécent de mon point de vue.

Certains clubs rêvent d’évoluer plus haut, de tutoyer les sommets. Je connais très bien la Nationale 1 (ex D1 amateurs) et la D1B. En Nationale 1, vous êtes à un échelon des 24 équipes professionnelles belges. Quand vous êtes "amateurs", il faut s’y préparer, notamment au niveau des infrastructures et de l’aspect financier. Histoire de ne pas faire tant d’efforts pour faire l’ascenseur dans la foulée. Des clubs ont grandi très vite grâce à un seul homme, un mécène. Et quand ce monsieur se retire, le club n’existe quasi plus. Ce n’est pas toujours simple. Un club de foot doit rester stable, malgré les contraintes. Quand c’est le cas, c’est que les dirigeants font du bon boulot. Si un club disparaît, ce que la gestion a été mauvaise.»

Il y a aussi de plus en plus de regroupements, de fusions… Ca aussi, c’est un problème. Avant, chaque petit village avait son club de foot. Maintenant, certains n’en ont plus, même s’ils ont toujours un terrain qui n’est plus entretenu… Il faut pouvoir gérer ça en bon père de famille."