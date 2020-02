Les Borains ont fait preuve d’autorité pour battre facilement leur dauphin.

On l’avait dit avant la rencontre : le RFB pouvait, en s’imposant, réaliser une double opération positive, en distançant les Meutis et en gardant leur avantage conséquent sur la Raal avant d’aller au Tivoli. Les hommes de Dante Brogno ont rempli le contrat, en ne tremblant qu’une fois après quatre minutes, mais en mettant surtout la manière dans leur prestation même si les buts ont résulté de deux penalties (justifiés) et d’un but gag de Maxime Vandermeulen.

"Pour être honnête, c’est de la réussite, avouait le gardien borain. Je voulais lancer l’attaquant en profondeur et j’ai appuyé ma frappe. Même si le vent était fort, je n’ai pas imaginé que ça pouvait jouer. En revanche, cela fait trois semaines que je dis à tout le monde que je vais marquer du gauche, et c’est arrivé."