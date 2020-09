Luigi Nasca rend hommage à l’adversaire mais aussi à ses valeureux teenagers.

Parmi le onze de départ aligné par Luigi Nasca, le T1 montois, il ne figurait pas moins de quatre U18 et sept joueurs ayant évolué la saison dernière en P2. “Cela fait partie du projet dans lequel le club a décidé de s’inscrire et c’est, ma foi, réconfortant de voir toutes ces jeunes pousses engranger de l’expérience. C’est sûr que nous n’aurions jamais dû attendre la séance des tirs au but pour avoir le dernier mot mais c’est magnifique d’atteindre le quatrième tour de la tour avec (...)