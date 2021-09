Pour sa première à la maison en championnat cette saison, le RAEC Mons entend faire mieux qu’il y a une semaine à Tournai où il a été battu 2-1 après avoir pourtant mené et après avoir loupé un penalty à 1-1.

Face à Tamines, un autre club pointé parmi les favoris de la série, les Dragons risquent de ne pas voir revenir beaucoup de blessés. "Il ne faut pas l’oublier en effet mais contre Tournai, pas mal de gars étaient absents", souffle Kenny Verstraeten, le capitaine. "Kalonji s’est en plus blessé ce jour-là et pour ce week-end, on devra faire sans Kaminiaris pour raisons personnelles. Pour pallier ces absents, tant à Tournai que ce samedi au Tondreau, les joueurs amenés à les remplacer ne seront pas forcément des anciens joueurs de D1 mais plutôt des gamins formés au club à qui il manque encore l’expérience face à des joueurs ayant une dizaine d’années dans les jambes dans cette série. Rappelons que si le mercato fut intense chez nous, nous ne disposons pas non plus de 27 joueurs ayant joué en D1." (...)