L’objectif avoué de la 3e édition: 4.000 participants et un montant de 30.000 € à reverser au Télévie !

Le 29 mars prochain, les coureurs auront le choix entre trois distances lors de la 3e édition du semi-marathon de Mons : le semi, le 10 kms ou le 5 kms.

Ce qui les attend ? “Un parcours plus physique, c’est certain”, affirme Tony Cammilleri, responsable du parcours. “On a dû adapter le circuit en fonction des possibilités et des demandes de la police, qui nous sera d’une grande aide le jour J. Les coureurs connaitront plus de côtes mais cela restera abordable pour tous !”

Outre un parcours modifié, cette troisième édition connait également quelques nouveautés : une garderie sportive pour les enfants, une collecte de vieilles baskets, une assistance ambulatoire au long du circuit, … . Bref, tout sera mis en place pour faire de cette journée une réussite.

Pour les plus impatients, l’attente diminue : il ne reste déjà que 37 jours avant le grand départ le 29 mars 2020 !





Le parcours

© dr



Programme

9h15: Départ MARCHE

9h30: Départ Course Enfants

9h50: Départ Joellettes

10h00: Départ du Semi-Marathon

10h30: Départ du 10km

10H45: Départ du 5KM

Remise des prix à partir de 13h sur podium