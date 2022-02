Au quart d’heure, suite à un corner en retrait de M’Barki, Hens décochait un tir qui surprenait Saussez. Houdret étrangement seul au second poteau doublait la mise quelques instants plus tard. Puis, Van Oudenhove se jouait de trois défenseurs avant de glisser intelligemment à Casagolda qui n’avait plus qu’à conclure.

Juste avant la pause, le RFB se créait enfin sa première véritable occasion, mais Goncalves perdait son duel face à Gies. Au retour des vestiaires, les Verts prenaient le jeu à leur compte, mais cela restait stérile. Un penalty aurait dû leur être accordé pour une faute qui semblait évidente sur George.

Cela commençait à faire beaucoup, car déjà lors de la période initiale, Lauwrensens avait été bousculé dans la surface sans que l’arbitre ne bronche. Ils parvenaient à réduire l’écart via Lai à dix minutes du terme, mais pas d’éviter un nouveau revers en déplacement. C.D.Dender : Gies ; De Backer (79e Van De Wiel), Ragolle, Borry, Vanbelle ; Hens, Houdret, Van Oudenhove (79e De Bodt) ; Valcke (68e Mfumu), Casagolda (68e Barrezeele), M’Barki (82e Ngongo).





Francs Borains : Saussez ; George, Niankou, D. Chaabi, Abderrahmane ; Crolet, Lai, H. Chaabi (46e De Oliveira), Lauwrensens (65e Renquin) ; Caufriez (69e Habbas), Goncalves (69e Ebui).

Arbitre : M. Mataj.

Avertissements : Crolet, D. Chaabi, Van Oudenhove, George.

Les buts : 15e Hens (1-0), 27e Houdret (2-0), 37e Casagolda (3-0), 78e Lai (3-1).