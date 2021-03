Coach depuis quinze ans, Nicolas Pourbaix vient d’ajouter une nouvelle ligne à sa carte de visite.

Le Montois a en effet nommé à ce poste pour la N3 de Baudour. Il quitte le BW Nivelles où il coachait aussi la N3.

"A Nivelles, il fallait un peu de changement et Baudour m’offrait un beau projet", se souvient le Ghlinois, frère de Luc, entraineur de Tournai. "Et puis Baudour, c’est à huit kilomètres de chez moi. C’est bien plus pratique. Niveau proximité, revenir dans ma région, c’est un peu l’idéal."