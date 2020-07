Les Verts continuent de faire leur marché pour complèter l'équipe.

Ce lundi sonnera la reprise des entrainements pour els Francs Borains et parmi les joueurs sous la houlette de Dante Brogno, on trouvera désormais un nouveau visage.

Ce jeudi soir, le club a en effet présenté son nouveau milieu de terrain: Nassim Senaici, originaire de Valenciennes et qui évoluait ces trois dernières années à Dunkerque.

A 21 ans, il présente en tout cas un profil recherché par le staff en tant que médian polyvalent.

"J’ai des amis qui ont joué ici. C’est un club très ambitieux, un gros projet.J’aimerais aller le plus loin possible avec l’équipe et répondre aux objectifs du club. Au niveau personnel, je veux d’abord m’imposer ici, pour aider l’équipe à atteindre les objectifs du club", confie, sur le site du club, celui qui décrit son jeu comme étant assez simple. "Mais j’aime prendre des risques, percuter, obtenir des occasions. J’ai une bonne qualité de passe, des deux pieds.”