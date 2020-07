Celui qui a gravé les échelons jusqu'à la D1 avec le RAEC Mons y revient comme ambassadeur

Le RAEC Mons a officialisé ce mercredi Olivier Berquemanne comme nouvel ambassadeur du club, après Dimitri Mercier.

"Sa mentalité exemplaire et sa fidélité font d’Olivier l’un des joueurs les plus respectés et admirés de l’histoire du club", explique le président sportif Frédéric Herpoel. "Son parcours footballistique a commencé à l’Albert vers l’âge de 7-8 ans et il a gravi les échelons jusqu’à l’équipe première avec des jeunes montois. Olivier a connu la D3, la D2 et la D1. Son parcours est hors norme et il était normal de l’inclure parmi les ambassadeurs du club.»

Faire confiance aux jeunes

L’ancien joueur et actuel kinésithérapeute Olivier Berquemanne insiste sur la formation des jeunes montois :

"Lorsque je l’ai appelé, Olivier a bien pris le temps de comprendre le projet avant d’accepter de nous rejoindre en tant qu’ambassadeur. Notre projet qui vise à intégrer des jeunes du centre formation en équipe première l’a convaincu, de même que la nouvelle dynamique qui est en place !", se réjouit Frédéric Herpoel.

Olivier Berquemanne s'est, de son côté, montré enthousiaste à l'idée de donner un coup de main à son ancien club.

"Le projet mis en place me plaît bien. Il me fait penser à la trajectoire que j'ai pu suivre étant jeune et qui m'a permis de faire la modeste carrière qui fut la mienne ici." Et, au passage, d'évoquer son meilleur souvenir. "Comme pour chaque supporter de l'époque, je n'oublierai jamais notre virée à Sclessin en quarts de finale de la Coupe de Belgique..."

Après Dimitri Mercier, Olivier Berquemanne intègre officiellement l’équipe des ambassadeurs du RAEC Mons. D’autres arrivées seront annoncées dans les prochains jours.

Pour rappel, ces ambassadeurs auront l'occasion d'être consultés durant la saison et feront partie intégrante du projet.