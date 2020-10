Molenbaix-Morlanwelz et Monceau-Beloeil ont été reportés.

Solre- Le Rœulx 2-0

Les Tuniques Bleues enfoncent un peu plus les Rhodiens. Lors d’une rencontre très engagée, les Rhodiens dominaient les débats et s’octroyaient quelques belles possibilités.

Voyant son équipe malmenée, Johan Lardin donnait ses directives posément et changeait ses pions sur l’échiquier. Cela portait rapidement ses fruits.

Les buts : 43e Marotta (1-0), 89e Cuche (2-0).

Houdeng - Hornu 1-1

Un point de sauvé pour Hornu à la dernière minute, deux de perdus pour Houdeng ! Au classement, les deux formations comptent sept unités, même si les Spirous comptent une rencontre de moins.

Les buts : 5e Diane (1-0), 90e Belasfar (1-1)

Ransart - Biévène 5-2

À la maison, Ransart entendait bien confirmer sa victoire arrachée face au Roeulx. Pour cela les Bordeaux se devaient de sortir une grosse prestation face à Biévène. Les hommes de Nicolas Flammini ont répondu présents.

Les buts : 17e Terwagne (1-0), 19e Bux (2-0), 21e Haillez (2-1), 23e Bux (3-1, sur pen.), 59e Palmeri (3-2), 76e Venezia (4-2), 86e Steens (5-2)

Péruwelz - Gilly 4-0

Large victoire du PFC. “Succès facile dans les chiffres mais on n’a pas fait notre meilleure prestation, assure Xavier Berthe. On a réussi à marquer au bon moment et ensuite à tenir le zéro. Après deux semaines d’arrêt, c’est une victoire satisfaisante et qui fait du bien à nos attaquants. Le principal est acquis.”

Buts : 11e et 60e Beugnies (1-0 et 2-0), 70e Lenglart (3-0), 93e Saval (4-0)

Soignies - Pays Blanc 1-0

Succès sonégien par le plus petit écart. “Match fermé. On marque sur un détail”, explique Alexis Kerckhofs, T1 de Soignies. “C’était un match équilibré sur un terrain pas facile même s’il n’était pas forcément gras, note Loïc Delval, capitaine du Pays Blanc. Les deux équipes n’ont pas montré un grand football et il n’y a pas eu beaucoup d’occasions. Le nul aurait été logique. Soignies a marqué sur un tir dévié.”

But : 75e Kaminiaris (1-0)

Snef-Montignies 2-2

Voilà le premier point de Snef, battu lors des deux premières sorties. Du côté montagnard, les semaines se suivent et se ressemblent avec, pour la troisième fois consécutive, un match nul sur le même score.

Les buts: Alexis (1-0), Bodson (1-1), Alexis (2-1) Mesrouri (2-2)