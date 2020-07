Ce mercredi au restaurant La saline, le RSC Pâturages présentait officiellement son équipe pour le prochain exercice.

Pâturages a lancé sa saison ce mercredi soir lors de la traditionelle présentation des effectifs.

Après avoir évoqué le bilan sportif négatif de la défunte saison, le club étant relégué en deuxième provinciale à un point près, le manager des Jaune et Vert, Anthony Senni a exposé les ambitions pour la compétition 2020-2021.

"L’objectif est clairement de retrouver la P1 le plus rapidement possible. Ce serait présomptueux de ma part d’affirmer que l’on va être champion, car ne sera pas une mince affaire. Il y a du beau monde dans la série et des équipes qui ont le même but que nous, à l’image de Flénu qui rate de peu la montée depuis quelques saisons. Pour ce faire, nous avons transféré des joueurs avec non seulement des qualités footballistiques mais aussi mentales. C’est un nouveau staff et une nouvelle équipe, il faudra que la mayonnaise prenne assez vite."



"Faire changer d'avis le CP"

Ce sera d’autant plus difficile qu’il n’y aura qu’un seul montant. En effet, la fédération a décidé de ne pas faire de tour final au terme de la saison. Sauf revirement de situation, puisque les Pâturageois à l’instar d’autres clubs espèrent faire changer les choses.

"Nous essayons de faire changer d’avis le CP Hainaut. En fait, nous avons organisé une réunion la semaine dernière avec d’autres clubs et le CP qui n’a pas répondu présent. On va faire un référendum avec les différents clubs et en fonction des résultats, nous soumettrons à la fédération de revenir sur sa décision. Le but n’est pas d’entrer en conflit avec elle de mais la conscientiser", confiait Anthony Senni.

Afin de préparer au mieux la nouvelle saison, la reprise des entraînements aura lieu le 27 juillet. Un mini tournoi est organisé le 9/8 avec Tertre, Le Roeulx et Wasmes et matchs amicaux prévus face à Tournai (16/8), Naast (20/8) et à Marpent le 23/8.