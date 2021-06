Ce samedi, les joueurs de Pâturages se retrouvaient, pour lancer une saison qu’on espère complète. Et pour cause, la défunte saison fut courte : seules cinq rencontres avaient été jouées ! Pour Mehdi Benaissi, "c’est un nouveau grand départ. La saison passée, pour mon arrivée au club, j’avais déjà eu le temps de me rendre compte de la difficulté de cette série. Il faudra bien démarrer, sous peine de vite courir après les évènements. La série n’a pas changé, ce qui fait que l’on y retrouve encore un grand nombre de clubs du Borinage. On vivra de nombreux derbys, même si cela a moins de signification quand cela arrive toutes les semaines."