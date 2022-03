Après l'annonce du départ de Chem El Araichi pour Beloeil la saison prochaine, le RSC Pâturages a dévoilé le nom de son futur coach. Après analyse des nombreuses candidatures et nombreux profils, la direction a fait son choix.

Il s'agit de Michele La Riccia qui n'est pas un inconnu des Loups.

"Le nouveau coach, passé par deux fois chez les Loups (notamment en Promotion), est bien connu de tous dans la région. Les filets ont en effet tremblé partout où il est passé.

Le Borain de 41 ans, formé à Mons, a évolué en D3 au RFB, à Deux-Acren, Ath ou encore Tertre. En fin de carrière, c'est en tant qu'entraineur-joueur qu'il a mis son expérience au service du groupe.

Ambitieux, motivé, rigoureux et de retour dans son club de cœur, le Président Fabrizio Alaimo et son comité souhaitent la bienvenue et beaucoup de succès à Michele La Riccia!"