Les Francs Borains ont annoncé l'arrivée de Paul Armand Niankou, un milieu de terrain de 31 ans. Ou plutôt le retour puisqu'il a déjà joué au club lors de la saison 2013-2014. Des retrouvailles avec un club pour le milieu de terrain de 31 ans mais aussi avec un entraîneur puisqu'il sera coaché par Dante Brogno, qu'il avait déjà connu au RFC Liège. "Je garde de très bons souvenirs du club : l'ambiance du stade, des moments uniques, la découverte du haut niveau. J'ai été convaincu par l'ambition du RFB. Je suis un homme de challenge et le projet m'attire. Dante Brogno est un coach exceptionnel", a-t-il déclaré au moment de signer.



Depuis son premier passage dans le Borinage, le Camerounais a connu trois clubs: le White Star, Seraing et le RFC Liège. Pour l'épisode 2020-2021, il n'avait pas trouvé de port d'attache après avoir quitté le club Sang et Marine.