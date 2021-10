De la fierté et des sourires, voilà ce que vous auriez retrouvé au départ des trois distances du semi-marathon de Mons ce dimanche matin.

Dans une ambiance digne des grands jours, l'organisation mettait en avant "l'envie des coureurs de se retrouver, un an et demi après la dernière édition du semi. Il faut rappeler la cause de notre organisation, avec en ligne de mire le Télévie".

On aura eu droit à quelques superbes performances ce dimanche sur les pavés montois. Avec des victoires pour Abdelhadi El Hachimi chez les messieurs et Alexandra Tondeur chez les femmes, la logique a été respectée. Avec des chronos d’1h08.28" pour Abdelhadi et d’1h19.29" pour Alexandra, la course fut donc très rapide.

Gagnant du semi, El Hachimi "était content de sa prestation". "Ce n’est que ma 3e course après le Covid. Dans une telle ambiance, c’est toujours un plaisir de courir. Le parcours était un peu valonné, ce qui m’a surpris. Mais bon, je m’impose donc c’est une satisfaction."

A deux doigts de se qualifier pour les JO de 2016, Abdelhadi El Hachimi aura donc tenu son rang.

Double vainqueur en 2018 et 2019, Benoit Haegeman aura donc dû laisser sa couronne, terminant à la 3e place du semi. "Tout le monde a fait de superbes temps", analysait le double vainqueur. "Je reviendrai l’année prochaine !"

Au final, l’organisation aura accueilli 2.166 coureurs pour cette édition du semi 2021. Un nombre à battre l’année prochaine !

Palmarès de l’édition 2021