Alors que sur le terrain, les résultats ont du mal à suivre le travail en coulisses, le RAEC Mons continue à développer son projet.

Un projet qui va au-delà de l'équipe D3AACFF comme en atteste le premier Dragon's Business Day organisé ce jeudi. Le but était de rassembler des partenaires, des entrepreneurs de la région et des acteurs économiques et d'échanger dans différents endroits.

© RAEC Mons

Aux côtés de la direction, Hubert Ewbank, Frédéric Herpoel, Bernard Courcelles, Franck Delcroix, Sandro Cordaro était aussi présent. On pouvait aussi reconnaitre Ronald Gobert, lui aussi personnage emblématique de la région montoise.

© RAEC Mons

© RAEC Mons

Le tout avec le sourire. Du côté de la direction, on espère que le sourire sera également présent ce week-end sur le terrain.