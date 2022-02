Mais où se trouvait Luca Napoleone, au cours du premier tour ? C’est une question que de nombreux amoureux du ballon ont dû se poser. Après l’annonce de sa signature à Maasmechelen, au bout d’une bonne saison en Espagne, l’ancien joueur de Mouscron et de l’Olympic a… disparu des radars. "En fait, il y a eu un souci avec mon transfert entre l’Espagne et la Belgique", explique l’intéressé. "C’était surtout un malentendu administratif. Du coup, je n’ai pas pu m’aligner avec l’équipe fanion, avant le mois de janvier. Je vous avoue que j’ai trouvé le temps long. Heureusement, j’ai eu la chance de conserver la confiance de l’entraîneur."

Le jeune homme de 28 ans a donc dû ronger son frein. "J’ai continué à m’entraîner et à travailler dur. J’ai également pu enchaîner les minutes avec les réserves. C’était important pour ma condition physique. J’ai pu assister à l’excellente première partie de saison du groupe. Je sais que quand un noyau tourne bien, c’est difficile d’y entrer. Mais le staff connaît mes qualités et ma volonté de réussir."

Dès le mois de janvier, le nom de Luca Napoleone est revenu sur le devant de la scène. "J’ai pu livrer un bon match amical, face à Tongres, une D2 amateurs. J’ai marqué un but et j’ai délivré un assist. Ici, l’entraîneur m’a fait confiance, ce week-end. J’ai pu débloquer la situation. Ce ne fut pas mon meilleur match, mais je sais que je vais monter en puissance. Il m’a déjà utilisé en numéro 10 ou sur le flanc, je me tiens à sa disposition."

Luca Napoleone espère profiter de la demi-saison qu’il reste à jouer pour s’illustrer. "J’ai six mois pour convaincre le club de me prolonger. Je vais tout faire pour apporter un plus à l’équipe, afin d’aller chercher le titre. J’adore la mentalité de cette région. Je me sens bien au cœur de ce noyau. Ce sont des travailleurs qui donnent tout pour l’ensemble. C’est une mentalité que j’apprécie."