Benjamin Boulenger, Grégory Grisez et Megan Laurent aux Francs Borains. Floriano Vanzo, Mathéo Vroman, Camara à la RAAL… Les arrivées, dans ces deux clubs de N1, ayant de l’expérience de la D1B ou D1A chez nous se multiplient ces dernières semaines et elles devraient encore s’enchaîner dans les jours à venir.

Ces annonces viennent en tout cas un peu confirmer les intentions des deux clubs hennuyers en N1 pour la saison prochaine : tenter d’accrocher le bon wagon pour la D1B.

D’ailleurs, au terme de sa belle saison, avec le titre en D2ACFF, la RAAL avait dégraissé fameusement son noyau avec le départ forcé de 10 éléments, et non des moindres (Louagé, Lazitch, Henri, Lokando…), histoire de faire de la place pour un renouvellement d’effectif au niveau plus relevé.