Le RAQM, en l’absence de fusion avec les Francs Borains conjugué à la crise du coronavirus, fait face à d’importantes difficultés financières. Mais veut relever la tête.

La période est délicate pour le foot amateur. Encore plus pour Quévy-Mons. Alors qu’une fusion avec les Francs Borains était sur le point de voir le jour, le comité du RAQM a dû prendre acte de la volonté des Borains ne pas concrétiser ce projet discuté depuis plusieurs mois avec différents partenaires.

"La volonté du RAQM était de maintenir l’outil en participant à la création d’un grand club pour Mons-Borinage et en s’inscrivant dans la volonté exprimée par les autorités communales", a indiqué Hubert Ewbank, le président. "Ce souffle nouveau garantissait une recapitalisation en intégrant des partenaires financiers intéressés par un projet à dimension régionale. Il permettait, en outre, de se projeter vers l’avenir avec confiance quant à la pérennité de ce grand club. La constitution d’un centre de formation de référence et une gestion professionnelle digne des plus grands clubs wallons faisaient également partie des plans. Nous espérons que ce projet magnifique puisse voir le jour dans les prochaines années. Le RAQM continuera d’y travailler."

De presque guéri à à nouveau blessé

Arrivé au Tondreau en 2015 pour occuper un stade alors sans club, le RAQM traverse aujourd’hui une situation compliquée. Surtout sur le plan financier. "Nous ne pouvons pas cacher la situation financière difficile du RAQM. Ces dernières années ont été compliquées mais des efforts importants ont été consentis pour sortir la tête de l’eau. En voie de guérison, le club est à nouveau blessé par le projet de fusion avorté mais aussi et surtout par la crise sanitaire. Celle-ci nous prive de rentrées d’argent depuis la suspension des activités."

Préserver les activités du club

Le club montois veut agir plutôt que subir. "Pour sauver le club et prendre le temps de trouver des solutions, nous avons décidé de passer par une procédure de réorganisation judiciaire. Le but est de préserver la continuité des activités du RAQM pendant la saison 2020-2021. Nous travaillons également sur de nouvelles sources de revenus pour retrouver une situation en équilibre. Nous avons notamment sollicité l’aide de la ville de Mons qui, pour l’instant, n’a pas donné de réponse. Par facilité, nous aurions pu décider de jeter l’éponge et mettre le club en faillite… Mais nous nous devions de nous battre pour maintenir le centre de formation."

Des motifs de satisfaction

Et le président de conclure sur une touche positive : "Le RAQM peut être fier de l’obtention de la licence D3 amateurs. Il peut être fier du label trois étoiles accordé à son école de jeunes. Il peut être fier de la qualité de ses formateurs. Il peut être fier du talent de ses jeunes. Surtout, nous sommes fiers et émus du soutien qui nous a été manifesté ces derniers jours. La saison 2020-2021 sera celle d’un nouveau projet plus que jamais axé sur les jeunes. Nous allons accélérer la réduction des frais, sans affecter l’école des jeunes. Il s’agit d’un investissement prioritaire que nous voulons constant."

Rapprochement avec l'AEDEC Hyon

"La saison à venir sera aussi celle d’un premier rapprochement entre clubs de la région. En effet, nous avons le plaisir de pouvoir compter sur l’apport de l’AEDEC Hyon, qui rejoint notre projet avec une partie de son comité, ses vétérans et son équipe féminine."