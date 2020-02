La ville de La Louvière et sa police (on n’imagine mal que le club n’ait pas été consulté…) se seraient donc entendus pour que le choc entre Louviérois et Boussutois se tienne le vendredi 28 février à 20h30.

Dans le Borinage, on ne l’entend pas de cette oreille et l’agacement est clairement perceptible chez Roland Louf, le directeur général du RFB.

"Je pense qu’au vu de toute une série d’arguments, nous sommes en droit de refuser de jouer le vendredi 28 au soir. Après une précédente confrontation qui avait été suivie d’incidents, la police de La Louvière avait été claire pour dire qu’on ne jouerait plus ce match qu’en journée. Je m’interroge donc sur le choix d’un vendredi soir."

Les arguments des Francs Borains sont les suivants.