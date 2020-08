"On va lancer un formulaire en ligne ce jeudi midi pour lancer les inscriptions et seulement 200 tickets pourront être vendus", indique-t-on à Mons. "En T2, le prix est fixé à 8€ et 10€ pour la T1."

Il risque d'y avoir donc pas mal de déçus dans les rangs des supporters montois. Avec la barre des 500 abonnés bientôt franchie, le RAEC Mons espère bientôt combler chacun de ses sympathisants.





Dans ce sens, les Montois devraient faire une demande de dérogation à la commune pour augmenter le nombre de leurs supporters dès septembre, comme le RWDM l'a fait ces derniers jours , alors que dès le 1er septembre, le nombre maximum en extérieur monte à 400.

"On a la chance d'avoir un stade qui nous permet via les différents blocs d'accueillir plus de supporters en respectant les mesures sanitaires. Mais la décision revient à la Ville."