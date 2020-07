L'un des visages emblématiques du club vient pour soutenir le projet montois.

La direction du RAEC Mons avait annoncé son envie de voir les anciens du matricule 44 devenir des Ambassadeurs du club.

C'est le cas ce mercredi de Dimitri Mercier. "Jim" est en effet devenu le premier ambassadeur du club.

"Je souhaite intégrer dans le projet de renaissance les personnes qui ont marqué l’histoire du club. Ils connaissent parfaitement le blason et les valeurs véhiculées par l’Albert", a confié Frédéric Herpoel. "Toutes ces personnalités ont très vite été convaincues par le projet. Nous voulons faire retourner au stade tous les amoureux du RAEC Mons !"

Loin d'avoir un simple rôle de représentation, ces Ambassadeurs auront un véritable impact à insuffler.

"Ils participeront à des événements organisés par le club ou par les supporters. Peu importe le moment, les portes du stade leur seront toujours ouvertes ! Les ambassadeurs auront leur abonnement et leur place aux repas d’avant-match pour pouvoir échanger avec les supporters et partenaires du club", détaille le président sportif Frédéric Herpoel.

Le choix s'est donc tout naturellement porté sur "Jim", l'ancien capitaine.

"Dimitri alias Jim Mercier a joué durant plus de 20 ans en équipe première (1980-2002). Sa combativité et son amour du maillot représentent à merveille les valeurs véhiculées par l’Albert. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur lui car il représente énormément pour l’histoire du RAEC Mons."

L'intéressé n'a pas dû réfléchir longtemps.

"Je suis devenu Ambassadeur parce que Frédéric Herpoel m'a appelé ce mardi pour me demander de le devenir comme j'ai passé pas mal de temps à l'Albert. J'ai répondu par l'affirmative. Vu les vidéos faites avec les joueurs ces dernières semaines, on sent que l'engouement a pris", a confié Dimitri Mercier.