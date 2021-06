Un an après avoir effectué son grand retour sur la scène footballistique, sur les bases du projet du RAQM alors en difficultés, le RAEC Mons a prévu une fête au Tondreau ce mercredi. Blason, nom, anciennes figures (dont récemment Vincent Thoelen comme kiné) : le gros coup imaginé par Hubert Ewbank, Frédéric Herpoel et soutenus par la Ville a bien grandi. Une semaine après être redescendus de leur nuage suite au match de gala contre l’Union, les Montois vienent par exemple d’annoncer l’arrivée de Circus comme sponsor principal.

Président sportif et à la manœuvre en coulisses, Frédéric Herpoel se ressasse douze mois de travail.

"Hubert Ewbank (NdlR : président du RAQM) m’a contacté en mai 2020 suite à la non-fusion pour voir si un projet sportif m’intéressait. Après avoir réfléchi quelques jours, j’ai accepté mais à mes conditions. Notamment celle d’inclure la Ville de Mons. En 2015, les problèmes de communication entre la Ville et le club étaient trop nombreux. Il fallait que la Ville se positionne car je ne voulais pas perdre mon temps. J’ai vu le bourgmestre et puis, c’est parti. Tout de suite, j’ai su que l’engouement serait présent et que ça tiendrait la route."