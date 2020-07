En deux jours, le club a dépassé ses espérances dans la vente de ses abonnements.

Lors de la présentation d'Alessandro Cordaro ce mercredi, le club se félicitait d'avoir déjà vendredu une centaine d'abonnements pour la première journée.

Ce jeudi, le club communique qu'ils en sont déjà à 150. Un grand succès pour la première saison avec le retour du RAEC Mons.

"On ressent un réel engouement parmi les passionnés qui veulent retrouver leur stade Tondreau !", explique la direction. "Fort du retour du blason et de Frédéric Herpoel, le club compte plus que jamais sur les supporters pour redonner vie aux tribunes. Certains attendaient ce moment depuis plus de 5 ans ! Le projet jeune et régional de notre club plaît à nos supporters et nous ne relâcherons pas nos efforts pour faire progresser le club, tous ensemble. L’annonce du retour d’Alessandro Cordaro vient encore renforcer cette envie de participer à l’essor de l’Albert."

Des permanences sont assurées ce mardi et mercredi pour permettre aux supporters désireux de s'abonner de s'octroyer ce précieux abonnement. "Vu le succès rencontré, le club a décidé d’ajouter de nouvelles dates ! Les supporters pourront également venir s’abonner au centre de formation le 14-15-21-22 Juillet de 18h à 20h", précise le club.

Le club annonce aussi un Fan Day le 1er août! Autant dire du monde en perspective vu l'engouement actuel.