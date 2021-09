Pas de doute à avoir là-dessus, le RAEC Mons 2.0 n’en finit plus de se retrousser les manches pour se refaire la cerise et, surtout, une place sur la carte du foot belge.

Mais patience svp, pas question de vouloir brûler les étapes et de voir tout en grand dans la précipitation, la renaissance doit s’effectuer par paliers, et comme dans une famille soudée où chaque membre met la main à la pâte, le président Hubert Ewbank, le vice-président Olivier Dufrasne et le directeur général Bernard Courcelles, ne sont pas les derniers à remuer ciel (bleu) et terre (fertile) pour structurer et solidifier les rouages du club, (...)