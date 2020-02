Rodrigue Mbenti connaît bien le futur adversaire du RAQM, qui pourrait décrocher la tranche à Walhain.

En partageant à Braine il y a quinze jours, Quévy-Mons a laissé passer la chance de déjà décrocher la 2e tranche mais rien n’est mal fait pour les hommes de Luigi Nasca, qui pourront finir le travail ce dimanche à Walhain.

"C’est une finale, le match le plus important de notre saison jusqu’ici, confie Rodrigue Mbenti. On peut confirmer notre bonne forme du moment et obtenir notre ticket pour le tour final, qui était un des objectifs du club avant la saison."

Et pourtant, il y a trois mois, on n’y croyait plus vraiment…

"La première tranche, on l’a vraiment ratée. Peut-être que le coup du destin avec toutes ces blessures nous a finalement été bénéfique puisque les jeunes ont répondu présents alors que la remontée paraissait impossible."

Les Montois ne partiront pas la fleur au fusil en se rappelant qu’à l’aller le Wallonia s’était imposé au Tondreau.

"C’est une des plus belles équipes qu’on ait eu à jouer. Mais nous, on a notre objectif en tête et on fera ce qu’il faut. C’est forcément un match spécial pour moi qui ai évolué à Walhain et qui ai encore des contacts là-bas. Comme tout compétiteur, c’est un match que je veux gagner. Et il y a cette revanche à prendre. Je sais qu’ils ont des problèmes depuis quelques semaines mais ce qui me revient, c’est qu’ils mettront leurs problèmes de côté pour ce match de gala face à Mons."

Le RAQM n’en possède pas moins des armes pour venir à bout des Brabançons. Et Rodrigue Mbenti est assurément l’un de ces atouts.

"Je suis un éternel insatisfait mais je pense quand même que je fais une bonne saison jusqu’ici. Je sais ce que je peux encore améliorer. Oui, c’est vrai, je cours beaucoup. J’ai une très bonne VMA mais c’est surtout dans la tête que ça se passe. Dans le football d’aujourd’hui, si vous ne courez pas beaucoup, vous n’arrivez à rien."