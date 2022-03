Rodrigue Mbenti de retour à Mons Mons Sébastien Sterpigny Après avoir annoncé son départ du Crossing Schaerbeek, le médian est annoncé de retour à Mons. © sterpigny

Ce lundi, Rodrigue Mbenti annonçait son départ du Crossing. Ce mardi, c'est son retour à Mons qui est annoncée par le club montois. "Le 44 lui colle véritablement à la peau, au point d'arborer fièrement ce numéro lors de ces matchs avec le Crossing Schaerbeek. Rodrigue Mbenti, 26 ans, fera son retour au Stade Tondreau", indique le club.



Un retour salué par la direction. "Rodrigue Mbenti correspond parfaitement au profil que nous recherchions. Talentueux dribbleur, il porte le RAEC Mons dans son cœur et a l'art de se transcender au Stade Tondreau", expliquent Hubert Ewbank, Président et Bernard Courcelles, Directeur Général, qui ont participé aux discussions. "Il a d'ailleurs scoré contre nous lors des deux dernières saisons. Le joueur sait prendre ses responsabilités dans les moments importants et est déjà très motivé par les ambitions du club. C'est important pour nous aussi d'attirer des valeurs sûres de la division", ajoute la direction.