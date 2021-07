C’est l’information de ces derniers jours : Roland Louf n’est plus le directeur général des Francs Borains. Prenant fin le 30 juin 2021, son contrat n’a pas été prolongé. Depuis, aucune annonce officielle venant du club n’a encore été publiée tant sur son départ que sur un éventuel successeur, le nouvel organigramme étant présenté ce mercredi.

Pourtant, son cas a été soulevé en interviews ou en conférences de presse auprès du président Georges-Louis Bouchez ces dernières semaines, lequel nous avait même répondu le 25 avril que le sujet était encore en discussions et qu’une annonce serait faite pour la fin du mois d’avril. Deux mois plus tard, seule la confirmation du principal intéressé est arrivée le 1er juillet après notre sollicitation quelques heures auparavant. "Pourtant, la décision de ne pas me prolonger pour des raisons budgétaires m’a été signifiée par Bob Di Antonio le 8 avril déjà", nous a-t-il appris ce lundi.

(...)