La fusion avortée avec Quévy-Mons fait décidément déjà partie du passé aux Francs Borains.

La présentation en grandes pompes de vendredi dernier sur le terrain du stade Vedette du nouveau président le prouve : les Verts sont passés à autre chose.

L’arrivée de Georges-Louis Bouchez au poste de président n’est pas juste un coup de com’ de la part de la direction, elle s’inscrit dans leur volonté de grandir et de ne pas juste rester dans le giron du foot amateurs. L’ambition est là et elle se matérialise dans les décisions sportives et extra-sportives prises à Boussu. D’ailleurs, GLB l’a dit : le club doit avoir l’ambition de viser la D1A dans les cinq ans.

Monsieur Louf, l’arrivée de Georges-Louis Bouchez prouve votre envie de passer un cap et de tendre vers votre professionnalisation ?

"Tout à fait. Notre volonté reste de professionnaliser le club et de continuer à le dynamiser. On connaît la personnalité de Georges-Louis Bouchez. Il est dynamique, c’est quelqu’un qui pense très vite. Cet ADN correspond à celle du club."

