Les annonces surprises sont devenues une habitude aux Francs Borains. Après l’arrivée de Georges-Louis Bouchez à la tête du club, c’est celle de Roman Ferber qui a été officialisée ce vendredi.

L’attaquant revient dans le Hainaut, lui le Carolo, formé à l’Olympic et passé par le RAEC Mons par le passé et qui avait reçu des offres plus alléchantes ces dernières semaines.

Sous contrant jusqu’en 2022 avec l’Union Saint-Gilloise, l’attaquant est prêté cette saison au Stade Vedette.

"Je suis heureux de revenir dans la région", commence le grand attaquant (1m92).

Descendre de division et passer dans le giron "amateurs" ne semble pas l’émouvoir.

"La division m’importe peu en fait. Je veux retrouver du plaisir, je veux apporter quelque chose à l’équipe tout en sachant que l’équipe peut aussi m’apporter. Tout est fait pour que je puisse m’épanouir ici. Venant de l’Olympic, j’ai un peu suivi l’actualité de la division et je connais quelques gars de l’équipes comme Maxime Vandermeulen ou encore Valentin Lamort. En tout cas, je veux retrouver un maximum de temps de jeu, j’ai toutes les cartes en mains pour y arriver."