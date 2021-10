Après quelques saisons tronquées par les blessures, Roman Ferber était à la recherche d’un bon défi pour se relancer. Alors qu’il aurait pu continuer avec les Francs Borains, où il était prêté par l’Union Saint-Gilloise la saison dernière, l’attaquant a reçu une belle proposition de l’ambitieuse équipe de Mandel United. Il a donc accepté d’y signer un contrat professionnel pour deux saisons.

“On a déjà disputé deux rencontres, le club était bye pour la troisième”, résume l’ancien attaquant du Sporting de Charleroi. “J’ai disputé 80 minutes durant le premier match et j’ai pu jouer l’entièreté de la deuxième rencontre. Après mes pépins physiques, cela me fait le plus grand bien d’enchaîner les prestations. J’attendais cela avec impatience. Il faut le temps que le moteur retrouve sa bonne carburation. Mais je suis sur la bonne voie.” (...)