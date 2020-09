Parler du groupe Gobert dans la région montoise, ça parait comme une évidence. Le Renaissance Mons 44 nomme les dirigeants de l'entreprise belge ambassadeurs du club. Devenu un des leaders belges sur le marché, le groupe Gobert a toujours soutenu l'Albert et ce, depuis 1987.

"Je suis supporter du club depuis l'âge de 7 ans ! Les fameuses soirées à l'Albertine, les différentes montées dont la première en D1 et bien d'autres... j'ai vécu de grands moments avec le RAEC Mons !", explique Ronald Gobert.

Motivé à l’idée de participer à la renaissance d’un club cher à son cœur, le groupe Gobert a cherché à renforcer son partenariat avec l’Albert.

"Lorsque j’ai vu que Fred Herpoel revenait dans la structure, de même que des anciens joueurs, cela m’a vraiment touché. Je suis Montois et j'ai toujours aimé ma ville ! Aujourd'hui, un dynamisme se réinstaure, les supporters reviennent en nombre sous l'impulsion de Vincent Lomanto et avec le retour de Jacky Coquelet. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette renaissance", ajoute le "Young Entrepreneur of the Year 2019".

Du côté de la direction, on prend ce partenariat très à coeur. Pour Fred Herpoel, président sportif du club, "Ronald est un ami de longue date et il était normal pour moi de le mettre à l’honneur avec ce statut d’Ambassadeur. Montois convaincu, il a toujours eu à cœur de faire rayonner sa région. Pour notre club, c'est un autre signal positif ! Les sponsors reviennent ou renforcent leur partenariat, c'est de bon augure pour la suite."