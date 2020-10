Quand on aborde la montée du club en D1 avec le coach François Bultez, on sent de la fierté dans le discours de ce passionné. “Voir le club être promu était déjà une grande réussite mais ça l’est encore plus quand on analyse les conditions de cette montée. J’avais à ma disposition la saison précédente un noyau élargi de 30 joueurs, avec une majorité de jeunes de la région. Ce qui est fou, c’est que l’on n’a pas forcément joué le résultat. Et pourtant, nous voici en D1 !”



En formant ses futurs joueurs, Frameries s’assure ainsi de la réussite sur un court terme. “Pour le long terme, il fallait réussir à fidéliser le groupe”, déclare François Biltez.

