Dimanche, le RAEC Mons sera officiellement de retour en compétition pour le 1er tour de la Croky Cup, une compétition qu’Alessandro Cordaro, capitaine d’un soir mercredi contre les Espoirs de Mouscron, se verrait bien à nouveau remporter, trois ans après l’avoir gagnée avec Zulte, même si la Renaissance Mons 44 n’évolue qu’en D3 ACFF. "Ce serait, en tout cas, magnifique d’aller le plus loin possible et d’affronter une équipe de D1. Ce serait une belle fête ce jour-là avec nos supporters."

Depuis son retour au Tondreau annoncé début juillet après avoir été champion de D2 luxembourgeoise avec Swift Hesperange, l’ailier de 34 ans, qui avait découvert la D1 avec Mons au début de sa carrière, n’a loupé aucun match en préparation cet été et prend son rôle très à cœur. Encore plus avec le brassard de capitaine.

Ça devait représenter quelque chose pour vous.

"C’était un honneur. Mons, c’est là où tout a commencé ! C’est vraiment quelque chose mais Kenny Verstraeten (NdlR : absent mercredi pour raisons privées) reste notre capitaine !"

Dimanche, ce sera le retour officiel en compétition pour le RAEC Mons. Comment arrive-t-on à gérer cette situation ?

"Il va falloir canaliser cette impatience d’autant que l’équipe compte beaucoup de jeunes.