Cette saison n’est sans doute pas la plus simple qu’ait connu Sascha Saigal mais quand on est gardien de but, on sait que la place est chère et que si un autre est choisi, c’est forcément le banc. Ce qu’on n’enlèvera pas à celui qui est passé notamment par Namur et la Raal, c’est que quand on a fait appel à lui, il a répondu présent.

"Je n’ai joué qu’un tiers de la saison et c’est forcément trop peu à mon goût. C’est vrai que mon concurrent n’a pas fait de mauvais matches mais j’avais tout de même pensé avoir un peu plus ma chance."